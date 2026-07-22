Gaziantep Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz sıcaklık 39 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 25 derece olacak. Rüzgar hızı 6,87 km/saat olarak ölçülüyor. Nem oranı %12 civarında. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'teki tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Hava durumu sorusuna yanıt verirken, açık hava koşullarının etkisi önemlidir. Yüksek sıcaklıklar da etkili olacaktır. Gün boyunca güneş ışığından korunmak çok önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıkta devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 38 dereceye çıkacak. 24 Temmuz Cuma günü ise 36 dereceye düşecektir. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31 derece olacak. Bu, biraz daha serin bir hava beklediğimiz anlamına geliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeyi unutmayın. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız çok önemlidir.