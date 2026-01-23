HABER

Gaziantep Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu için kış koşulları hakim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar -3°C ile 2°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Vatandaşların, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olması, buzlanma ve don olaylarına dikkat etmesi önemli. Kalın giysiler tercih edilerek soğuk havadan korunmak mümkün. Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlıklı bir hafta için gereklidir.

Devrim Karadağ

Gaziantep'te 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kış koşullarını gösterecek. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük -3°C, en yüksek ise 2°C civarında seyredecek. Bu durum karla karışık yağışları işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kış koşullarını sürdürecek. 24 Ocak Cumartesi günü kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile -5°C arasında değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava daha ılıman olacaktır. Sıcaklıklar 6°C ile -4°C arasında seyredecek. 26 Ocak Pazartesi günü ise puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu nedeniyle önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sürücüler araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmelidir. Yavaş seyretmek trafik kazalarını önlemede önemlidir. Yayalar kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalıdır. Düşme riski bu şekilde azaltılabilir. Ayrıca kalın ve sıcak giysiler tercih edilmelidir. Soğuk havadan korunmak sağlanabilir.

Gaziantep'te 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı bir gün olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer kış koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların hava durumuna uygun giyinmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hafta geçirmek açısından gereklidir.

hava durumu Gaziantep
