Gaziantep Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026, Cuma. Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 derece civarında. Gökyüzü açık. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 12 dereceye kadar inecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden eser. Hızı saatte 10 kilometre. Bu rüzgar hafif bir esinti sağlayacak. Nem oranı %70 civarında. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu biraz değişecek. 25 Nisan Cumartesi, sıcaklık 20 derece. Gökyüzü kapalı olacak. 26 Nisan Pazar, sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi, sıcaklık 23 derece olacak. Orta şiddetli yağmur devam edecek. Bu durumda hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Yağmurlu günlerde, şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak için bunları yanınızda bulundurun. Yağmurlu havalarda yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Bu şekilde Gaziantep'teki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Keyifli bir hafta sonu geçirme şansınız yüksek.