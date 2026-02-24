Gaziantep Hava Durumu! 24 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 24 Şubat 2026 Salı günü, hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Gün içerisinde hava durumu oldukça ılıman ve keyifli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 25 Şubat Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 8 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe günü, hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 4 derece arasında seyredecek. 27 Şubat Cuma günü, hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 10 ile 0 derece arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Ayrıca, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde yağış bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemlidir. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgarın hızı artabilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanızda yarar var.

Genel olarak, Gaziantep'te hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.