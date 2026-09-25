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Gaziantep Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep, 25 Eylül Cuma günü yazın sıcak günleri ile sonbahar rüzgarlarını bir arada sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Açık ve güneşli havada dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli olacak. Ancak, güneşten korunmak önemli. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesi bekleniyor, bu yüzden serin akşamlar için hazırlıklı olmakta fayda var. Parkta yürüyüş yapmak isteyenler, yanlarında şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalı.

Gaziantep Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

25 Eylül 2026 Cuma günü Gaziantep’te hava durumu, yazın sonbahar rüzgarlarıyla buluştuğunu gösteriyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Açık ve güneşli bir gün olacak. Gökyüzü genellikle mavi kalacak. Güneşin sıcak ışıkları, şehrin tarihi dokusunu canlandıracak. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Yürüyüş yapmak, parklarda zaman geçirmek iyi bir tercih.

Gaziantep’in bu harika havası, halkı dışarı çıkmaya teşvik ediyor. Cömert bir güneş var. Hafif bir rüzgar, ideal sıcaklıklarla birlikte anlama geliyor. Ancak, güneşten korunmak da önemli. Güneşin etkili olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığından uzak durmalısınız. Geniş kenarlı şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır.

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 18 derece civarına inebilir. Bu durum, akşam saatlerinde serin havayı getirecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlı hava durumu öngörülüyor. Parkta yürüyüş yapmak isteyenler, yanlarında şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalı.

Daha sonraki haftalarda hava durumu değişebilir. Güneşli günler ve serin rüzgarlar yaşanabilir. Zaman zaman yağışlar da görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol etmek önerilir. Gaziantep’in iklim koşullarında önlem almak akıllıca olacaktır.

Gaziantep’te 25 Eylül Cuma günü, yaz günleri gibi keyifli geçiyor. Ancak, yaklaşan hafta sonu ve sonraki günlerde sıcaklıkların değişimi ve yağışlı havalar önemli. Güneşli günler dışarıda vakit geçirmek için fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda yaklaşan serin günlere de hazırlıklı olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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