Gaziantep Hava Durumu! 27 Mart Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hava az bulutlu. Öğle vakti ise hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye gerileyecek. Hafif yağış bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı sabah %81. Gündüz %57, akşam %77 ve gece %84 civarında ölçülecek.

28 Mart Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. 29 Mart Pazar için hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 14 ile 22 derece seviyesinde olacak. 30 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 15 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmekte fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Bu nedenle hafif bir ceket veya mont bulundurmak iyi bir fikir. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont almak ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Böylece Gaziantep'teki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Dışarıda konforlu vakit geçirme imkanı bulursunuz.