HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu bu hafta genel olarak açık ve güneşli bir seyir izleyecek. Bugün sıcaklık gündüz saatlerinde 10 dereceye kadar çıkarken, akşam 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde bulutlu havalar da görülecek. 28 Şubat'ta sıcaklık 10-11 derece olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek ve cilt bakımını ihmal etmemek önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 27 Şubat 2026 Cuma. Gaziantep'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 10-12 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10-11 derece arasında değişecek. 1 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. O gün sıcaklık 13-14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanın yolu bu şekilde sağlanabilir. Rüzgarlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak iyi bir fikir. Nem oranı %70 civarında olacak. Cildinizi nemlendirmeyi unutmamalısınız. Bol su içmek de oldukça önemli.

Gaziantep'te hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel bakımınızı ihmal etmemek de önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.