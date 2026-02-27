Gaziantep Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 27 Şubat 2026 Cuma. Gaziantep'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 10-12 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10-11 derece arasında değişecek. 1 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. O gün sıcaklık 13-14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanın yolu bu şekilde sağlanabilir. Rüzgarlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak iyi bir fikir. Nem oranı %70 civarında olacak. Cildinizi nemlendirmeyi unutmamalısınız. Bol su içmek de oldukça önemli.

Gaziantep'te hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel bakımınızı ihmal etmemek de önemlidir.