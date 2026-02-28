HABER

Gaziantep Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık geçecek. Gündüz sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacakken, akşam 9 dereceye düşecek. Nem oranı sabah %86 iken, gündüz %58'ye gerileyecek. Rüzgar güneybatıdan hafif eserek, saatte 6 ila 13 kilometre arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek, mevsimsel giysilerle dışarı çıkmak önerilir.

Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep'te, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 11 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 6 ile 13 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah saatlerinde %86 seviyesinde olacak. Gündüz nem oranı %58 düzeyine düşecek. Akşam saatlerinde nem %87 olacak. Gece saatlerinde nem oranı %95 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Gaziantep'te benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. O gün sıcaklıklar 14 ile 15 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken mevsime uygun giysiler tercih edebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarlı günlere karşı hazırlıklı olmanıza gerek bulunmuyor. Nem oranı gün içinde değişkenlik gösterecek. Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

