Gaziantep Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında olacak. Nem oranı ise %15 - %20 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 7 km/saat seviyelerinde bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığına faydalıdır. Şapka takmak da koruyucu bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde aynı hava durumu devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 37 - 38 derece olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 38 - 39 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu nedenle, aynı önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde bu koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak çok önemlidir.