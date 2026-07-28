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Gaziantep Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 37 - 38 derece civarında seyredecek. Düşük nem oranı ile birlikte rüzgar hızı 4 - 7 km/saat seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmesi ve yoğun güneş ışığından korunması gerekiyor. Hafif elbiseler, güneş kremi ve şapka kullanmak sağlık açısından önem arz ediyor. Sonraki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Gaziantep Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında olacak. Nem oranı ise %15 - %20 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 7 km/saat seviyelerinde bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığına faydalıdır. Şapka takmak da koruyucu bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde aynı hava durumu devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 37 - 38 derece olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 38 - 39 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu nedenle, aynı önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde bu koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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