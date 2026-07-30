Gaziantep Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak. Gece ise 23 ile 24 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olacaktır.

Gaziantep hava durumu son günlerde dikkat çekici şekilde sıcak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 40 derece civarında olması tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 39 derece dolaylarında seyredecek. Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinliklerini zor hale getirebilir.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkacak olanların bol su içmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmak gereklidir. Klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulabilir.

Gaziantep'te hava durumu yüksek sıcaklıklarla devam edecek gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Ayrıca gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumayı unutmamalısınız.