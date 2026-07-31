Gaziantep Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 40 derece civarına ulaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık aynı seviyelerde seyredecek. Gece sıcaklığı ise 24 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar hızı 4-7 m/s arasında değişecek.

Bugün Gaziantep'te hava oldukça sıcak. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum hava sıcaklıklarını artırıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahatsız edici olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 1 Ağustos Cumartesi günü 39 derece bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 40 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Sıcak günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum öğle saatlerinde rahatsız edici olabilir. Serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak gerekir. Şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir.

Sonuç olarak, Gaziantep'te Cuma günü hava durumu sıcak geçecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Sıcak havalara karşı tedbir almak gerekiyor. Gerekli önlemleri almak önemli.