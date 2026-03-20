Gaziantep merkezli 8 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Banka ve kripto hesaplarında 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL’lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon çerçevesinde, sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 40 banka ve 12 kripto hesapta toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL’lik para hareketinin olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 14’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bayram sabahı doğan buzağıyı görünce türküler söylediBayram sabahı doğan buzağıyı görünce türküler söyledi
Marmaris'te alkollü sürücü kaza yaptıMarmaris'te alkollü sürücü kaza yaptı

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

