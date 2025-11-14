Gaziantep’te 29 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Ekim ayında çok sayıda çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, il genelinde 17 şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 15 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 14 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 341 adet tabanca fişeği, 94 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet sallama kılıç ele geçirildi. Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır