Gaziantep'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep’te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Nizip ilçesi D400 karayolu Karkamış kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. (32) kontrolündeki 27 AJU 460 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 01 AOH 49, 02 ADJ 506, 33 NEL 79 ve 27 NE 2527 plakalı araçlara arkadan çarptı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yer alan İ.K. (32), N.K. (46) ve S.K. isimli 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
