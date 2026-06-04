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Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan arpa yüklü tır yan yattı. Yan yatan tırdaki arpa yola saçılırken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı, hafif yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı

Kaza, İslahiye ilçesi çevreyolu Kırıkçalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan Hatay yönüne giden A.B. yönetimindeki arpa yüklü tır, çevreyolunda seyrettiği sırada kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra dönel kavşakta yan yattı. Yan yatarak kaza yapan aracın sürücüsü A.B. yaralandı, dorsede bulunan arpa ise yola saçıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 112 acil sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yan yatan tırdaki arpa yola saçılırken trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı 1

Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı 2

Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı 3

Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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