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  4. Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı! Aileler başka konteynerlere yerleştirildi

Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı! Aileler başka konteynerlere yerleştirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 12:54
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner yandı. Buralarda kalan depremzede aileler, başka konteynerlere yerleştirildi

Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı! Aileler başka konteynerlere yerleştirildi

Yenimahalle’deki konteyner kentte dün konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevleri gören depremzedeler dışarı çıkarak, yardım istedi.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Yangında eşyaları ve konteynerleri kullanılamaz hale gelen aileler, İslahiye Kaymakamlığı tarafından başka konteynerlere yerleştirildi. Öte yandan, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Yenimahalle
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