Gaziantep'te feci kaza! Nişanlı çift yaralandı

Kaza, İslahiye ilçesi Fatih Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu Hamza K. idaresindeki otomobil ile Ramazan M. kontrolündeki TIR ile çarpıştı. Kazada, TIR şoförü herhangi bir yara almazken otomobil sürücüsü Hamza K. (26) ve yanında bulunan nişanlısı Meryem C.K. (26) yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Meryem C.K. ise ilk müdahalenin ardından Gaziantep’te bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır