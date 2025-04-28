Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Gaziantep'te 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, şehrin tipik Nisan ayı iklimine uygundur. Gündüzleri ılık, geceleri ise serin bir hava beklenmektedir.

29 Nisan Salı günü, bulutların arasından ara ara güneş kendini gösterecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 17°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 26-28°C arasında, gece sıcaklıkları ise 11-17°C arasında değişecektir. Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin olabileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle bulutlu günlerde ani yağışlar meydana gelebilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı ona göre yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.