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  4. Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 261 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 261 şüpheli yakalandı

02.04.2025 11:54
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Gaziantep'te emniyet ekiplerince Mart ayında yapılan kaçakçılık olayları ile mücadeleye yönelik operasyonlarda 261 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 261 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mart ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 3 milyon 230 bin adet makaron,72 bin 5 adet gümrük kaçağı sigara,39 bin 56 adet kaçak/sahte ilaç, 2 bin 617 muhtelif kaçak emtia, 2 bin litre kaçak/sahte akaryakıt, 192 litre kaçak/sahte alkol, 75 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bin 722 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 261 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaçakçılık
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