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Gaziantep’te kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

Gaziantep’te kadın kuaförü, gece saatlerinde iş yerinde ölü bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Egemenlik Bulvarı’nda faaliyet gösteren Paris Kuaför işletmecisi Özcan K.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Özcan K.’nın iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuaföre giren ekipler, Özcan K.’yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özcan K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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