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Gaziantep'te kahreden olay! Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kahreden olay! Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı kırsal Koyunbat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık hasadından dönen O.E. idaresindeki traktörün üzerinde bulunan oğlu Bekir E. (17) dengesini kaybederek aşağı düştü. Aşağı düşen gencin üzerinden traktör geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan genç, babası ve diğer yakınları tarafından Karkamış Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir E.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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