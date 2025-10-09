HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te bir kamyonetin önünde seyir halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nizip-Gaziantep D400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. (24) idaresindeki 27 AJV 595 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Y.A (54) yönetimindeki 63 AB 614 kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 27 AJV 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yakup Acun’un (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Y.A ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yakup Acun’un cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralıKontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı
Kucağındaki bebeğe rağmen eski eşini bıçaklayan zanlı yakalandıKucağındaki bebeğe rağmen eski eşini bıçaklayan zanlı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.