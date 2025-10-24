HABER

Gaziantep'te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında!

Gaziantep'te tartıştığı yakın arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan 15 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.

Korkunç olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi’nde 3 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Fatih Demir, konuşmak için yakın arkadaşı A.A. (15) ile buluştu. Görüşme sırasında Fatih Demir ile arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.A. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı bıçakla arkadaşı Fatih Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Gaziantep te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında! 1

13 YAŞINDAKİ FATİH 3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında! 2

Hastanede 3 gündür tedavi gören Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI ÇOCUK, ÖNCE YAKALANDI SONRA TUTUKLANDI

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı suça sürüklenen 15 yaşındaki A.A. isimli çocuk ise cinayet büro amirliği ekiplerince yakalandı.

Gaziantep te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında! 3

Yakalanan zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çocuk, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gaziantep te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında! 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA

