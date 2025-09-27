Gaziantep'te motosiklet ineğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti, inek telef oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye Yukarıbilenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Şavur (45) idaresindeki motosiklet, Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Uğur Şavur olay yerinde yaşamını yitirdi. Şavur'un cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosikletin çarptığı inek de telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır