Gaziantep’te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan operasyonda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenledi.

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan operasyonda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bilye atar tabanca, 1 adet ruhsatsız uzi tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 350 adet fişek186 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

