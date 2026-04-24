Gaziantep'te öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'te bir lise öğrencisi, elma dilimi nedeniyle nefessiz kaldı. Öğretmeninin müdahalesi ile kurtarıldı.

Gaziantep'te öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep’te öğle yemeğinde nefes borusuna elma parçası kaçan lise öğrencisi, öğretmenin heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ELMA DİLİMİ NEFES BORUSUNA KAÇTI

Olay, Şehitkamil ilçesinin Karacaburç Mahallesi’ndeki Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10’uncu sınıf öğrencisi Beyza C. öğle arasında, okulun öğle yemeği menüsünde yer alan elmayı yediği esnada nefes borusuna elma dilimi kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Durumu fark eden Beyza Ç.'nin arkadaşları bağırmaya başlayınca Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Faik Aktaş, Çelik’e heimlich manevrası uygulayarak, elma dilimini çıkarttı ve Ç.'nin rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrencisine müdahale anları, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Aktaş, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci Ç. ise öğretmenine teşekkür etti. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtaran öğretmeni tebrik etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

