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Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonlarında 17 vatandaşı toplam 455 bin 376 TL para toplayarak dolandıran 22 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklandı.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Mart ayında yapılan çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 17 vatandaşı toplam 455 bin 376 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 22 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep
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