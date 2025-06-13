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Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsalında bir evde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Olay, Nizip ilçesi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsalında bir evde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Nizip ilçesi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir evde bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Mehmet Hünger (35) isimli şahıs hayatını kaybetti, İbrahim S. ise yaralandı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep silahlı kavga
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