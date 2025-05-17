Gaziantep'te tartışma yaratan afiş: CHP'li vekil protesto etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Gaziantep'te festival düzenlendi. Festivalin tanıtım afişi tartışma konusu oldu. Sözcü'de yer alan habere göre; CHP’li vekil Hasan Öztürkmen, etkinliği protesto ederken, yerel muhalefet, kamu kaynaklarının dini amaçlı kullanıldığını savunarak yöneticilere tepki gösterdi.

TANITIM AFİŞİ KRİZE NEDEN OLDU

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aile Yılı Festivali'nin tanıtım afişi kamuoyunda tepki çekti.

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından hazırlanan tanıtım afişindeki görselde yer alan başörtülü anne ve kız çocuğu ile takkeli baba ve erkek çocuk figürleri, toplumda 'tek tip aile' dayatması yapıldığı gerekçesiyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

CHP'Lİ VEKİL PROTESTO ETTİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, festivalin toplumun belirli kesimlerini dışlayan bir anlayışı temsil ettiğini söyleyerek afişin içeriğine sert tepki gösterdi.

Öztürkmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu etkinlik, aile yılı adı altında düzenleniyor ama afişte çağdaş kıyafetli çocuklara yer verilmemiş. Sadece başörtülü kız ve takkeli erkek çocuk görselleri var. Bu, bizim gibi olmayanlar dışlansın, onlara hayat hakkı tanınmasın demek midir? Bu anlayış, laik ve çağdaş değerlere sahip bireyleri dışlıyor. Kamu kaynakları kullanılarak böyle bir yaşam tarzı dayatması kabul edilemez.”

Etkinlik kapsamında başarılı olan çocuklara Umre ziyareti ödülü verilmesini de eleştiren Öztürkmen, “Kamu kaynaklarıyla neden sadece dini içerikli ödüller dağıtılıyor? Neden Kapadokya, Akdeniz gibi sosyal aktiviteler değil de sadece Umre sunuluyor?” diyerek ödüllendirme sisteminin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YAŞAM TARZI DAYATMASI"

Öztürkmen sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumu kamu gücüyle dindarlaştırmaya çalışıyorlar. Küçücük çocuklara türban ve takke takılarak bir mesaj verilmeye çalışılıyor. ‘Başını bağlamayan bizden değil’ algısı yaratılıyor. Bu, Cumhuriyet değerlerine, laik eğitime ve toplumsal çeşitliliğe aykırıdır. “Gaziantep İl Müftülüğü, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı bir anlayışı yansıtan bu tür uygulamalarla toplumu kutuplaştırıyor. Buna sessiz kalan valilik ve belediye de bu anlayışa ortak oluyor.”

Tartışmaya ilişkin Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CHP'li Öztürkmen ise festival etkinliklerine katılmayacağını duyurdu ve yerel yöneticileri, "bu sakat anlayıştan derhal dönmeye" çağırdı.

"Sayın Vali’yi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nı uyarıyorum: Henüz vakit varken bu hatadan dönün. Bu anlayışa katılmıyoruz, protesto ediyoruz ve alet olmayacağız."

"AİLE YAPISINI DEĞİL, TEK TİP MODELİ YANSITIYORLAR"

CHP Şahinbey Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan da benzer eleştirilerde bulundu. Tanıtım materyalinin ideolojik bir çerçeveyle hazırlandığını savunan Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep İl Müftülüğü’nün astığı afişler, toplumun aile yapısını değil; kafalarında oluşturdukları tek tip erkek ve kadın modelini yansıtıyor. Oysa milyonlarca parçalanmış aile varken, onların sosyal ve ekonomik sorunları göz ardı ediliyor. Aileyi korumak istiyorsak, gerçek sorunlara eğilmeliyiz."