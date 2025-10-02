HABER

Gaziantep'te tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan iş yeri kapatıldı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçen ürün kullanan bir iş yeri kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde yapılan denetimlerde, bir işletmede tarihi geçmiş gıda ürünlerinin kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler, halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yerine kapatma cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, halk sağlığıyla oynanmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir pastaneye gerçekleştirdiğimiz denetimde, ne yazık ki insan sağlığını hiçe sayan manzaralarla karşılaştık. Hijyen kurallarının yok sayıldığı, sağlığı tehdit eden yiyeceklerin hazırlandığı bu iş yeri için derhal gerekli işlemleri başlattık, faaliyetini tamamen durdurarak kapattık." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

