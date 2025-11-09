HABER

Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 161 şüpheliden 10’u tutuklanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ve 3 milyon 511 bin 800 TL ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Ekim ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 132 olaya müdahale edilerek 161 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 151 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 4 bin 669 adet captogon hap, 2 bin 635 gram skunk, 501 gr esrar, 60 gram metamfetamin, 35 kök kenevir, 27 adet tramadol, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet elektronik terazi, 1 adet dedektör, 44 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 13 bin 513 paket gümrük kaçağı sigara, 7 ton 330 kilogram gümrük kaçağı tütün, 343 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 186 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 188 litre gümrük kaçağı alkol, 96 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 5 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 341 adet mermi, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet fişek ve 3 milyon 511 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 151 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Gaziantep
