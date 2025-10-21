HABER

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor

Gaziantep’te el yapımı çantalar üreten Tahir Demirci, 76 yaşında. 66 yıldır bu mesleği sürdürmeye devam ediyor.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 76 yaşındaki Tahir Demirci, çanta yapımına 10 yaşında başladı. Annesinin yurt dışındaki çanta satışından etkilenerek, dedesinin yanında çıraklık yapmış. Şu anda 66 yıldır bu geleneği yaşatıyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda çekiç sesleri arasındaki dükkanında çalışıyor.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor 1

Demirci, farklı renk ve modellerde kişiye özel çantalar üretiyor. Bu çantalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ürettiği çantaları Türkiye’nin 81 iline ve yurt dışına gönderiyor. Küçük dükkanında sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor 2

Gün boyunca sürekli çalışarak çantalar yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmiyor. Eline aldığı iğne ve ipliklerle, kestiği derileri dikip çanta haline getiriyor. Ham derileri kullanarak şık tasarımlar oluşturuyor. Her bir çanta, bir sanat eseri konumunda.

Demirci, mesleği dedesinden öğrendiğini belirtiyor. 10 yaşında işe başlamış. Emekli olmasına rağmen bu mesleği bırakmak istemiyor. Elde ettiği ürünlerle geçim sağlıyor. Aynı zamanda, bu mesleği gelecek nesillere aktarmak için çabalıyor.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor 3

Oğluna da bu mesleği öğrettiğini ifade ediyor. Oğluyla birlikte çantaları yapıyorlar. Tamamen el işi olan bu ürünleri, evlerinin altında üretiyorlardı. Şimdi ise dükkanlarında yapıyorlar. Gözlerinin zayıfladığını, renkleri seçmekte zorlandığını söylüyor. Fakat dikiş işlerini hâlâ yapabiliyor.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor 4

Mesleğe heves edenlerin az olduğunu belirtiyor. Usta-çırak ilişkisi kurulması gerektiğine dikkat ediyor. Bu iş, kısa sürede öğrenilebilecek bir iş değil. El yapımı çantalar, büyük ilgi görüyor. Yabancı turistler özellikle bu çantaları alıyorlar.

Gaziantep’te yaşlı usta, 66 yıldır çanta üretiyor 5

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi birçok ile çanta gönderiyorlar. Deri ile işlenen bu çantalar, graf sanatı ile tasarlanıyor. Çanta üzerindeki desenler baskı değil. Bu mesleği sevdiği için devam ettiğini bildiriyor. Oğlunun da aynı geleneği sürdürdüğünü ekliyor.

Kaynak: İHA

