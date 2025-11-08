HABER

Gaziantep'te zincirleme kaza: 9 yaşındaki İsmail öldü, 3 yaralı

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada İsmail Akan (9), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 9 yaşındaki İsmail öldü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolundaki Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve Serhat A.'nın kullandığı muz yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Serhat A. ile kamyonette bulunan Mücahit A. (14), Berduhan A. (25) ve İsmail Akan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Akan, kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

