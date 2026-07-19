Gaziantep’te 168 motosiklet sürücüsüne 3 milyon TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında motosiklet denetimi yaptı. Ekiplerin, Beyazlar, Konak, Kolejtepe, Yukarıbayır, Çamlıca, Nuripazarbaşı, Kıbrıs, Düztepe, Karşıyaka, Hacıbaba, Mevlana, Merveşehir, Boyno, Kayaönü mahallelerinde motosikletlere yönelik yaptığı denetimlerde 168 motosiklet sürücüsünün çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren 168 motosiklet sürücüsüne 3 milyon 44 bin 638 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, 44 motosikleti ise trafikten men etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır