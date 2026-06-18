HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te 19 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 19 adet sikke ile 5 adet obje ele geçirildi.

Gaziantep’te 19 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, F.Ç. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve tarihi eserleri yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 19 adet sikke, 3 adet bronz obje, 1 adet ok ucu şeklinde obje ve 1 adet haç seklinde obje ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy’de sözü verilen 204 projenin 153’ü şimdiden tamamlandıArnavutköy’de sözü verilen 204 projenin 153’ü şimdiden tamamlandı
45 ilde dev operasyonlar! 352'si yakalandı45 ilde dev operasyonlar! 352'si yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.