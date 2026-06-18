Gaziantep’te 19 adet tarihi eser sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, F.Ç. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve tarihi eserleri yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 19 adet sikke, 3 adet bronz obje, 1 adet ok ucu şeklinde obje ve 1 adet haç seklinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır