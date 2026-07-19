Gaziantep’te 215 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nizip ilçesinde yapılan operasyonda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen M.Y isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsa ait ikamet ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 215 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır