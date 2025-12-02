HABER

Gaziantep'te feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi.

Gaziantep’te feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep’in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

