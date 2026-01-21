HABER

Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te son 1 haftada yapılan huzur-güven uygulamasında 7 bin 455 şahıs ve 6 bin 640 araç kontrol edildi, 254 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep’te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Bu çerçevede son bir haftada 14 metruk bina, 23 park, 107 sokak, 81 iş yeri, 7 bin 455 şahıs ve 6 bin 640 araç kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlerde 254 aranan şahıs yakalanırken 87 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. Diğer yandan 356 araca idari yaptırım uygulanarak 25 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 924 gram esrar, 67 gram metamfetamin ve 3 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: İHA

