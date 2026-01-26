HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü: 5 gözaltı

Gaziantep’te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’te kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü: 5 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde, Nizip ve Şahinbey ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ş.T., M.Ç., K.B., H.B. ve M.E. isimli şüpheliler suçta kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde kazan, 1 adet tarihi eser niteliğinde ibrik, 2 adet alan tarama anteni, 1 adet karot makinası, 3 adet karot makina ucu, 2,5 litre benzin ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü: 5 gözaltı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahla vurulan şahsın kazara yaralandığı ortaya çıktıSilahla vurulan şahsın kazara yaralandığı ortaya çıktı
Gercüş’te 58 köy yolu ulaşıma açıldıGercüş’te 58 köy yolu ulaşıma açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.