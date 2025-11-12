Gaziantep’te ’kaynak’ yapan 813 araç sürücüsüne 806 bin TL ceza

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına ’kaynak’ yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 813 araç sürücüsüne 806 bin 316 TL ceza yazıldı. Araçların ’kaynak’ anları ise kameralara yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır