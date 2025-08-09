HABER

Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 40 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik Temmuz ayında yaptığı operasyonlarda 121 olaya müdahale edilerek 178 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslardan 40’ı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Temmuz ayında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 121 olaya müdahale edilerek 178 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin 40’ı tutuklandı, 138 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda ise 173 gram metamfetamin, 104 gram esrar, 5 gram kokain, 2 gram bonzai, bin 165 kök kenevir, 22 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile gümrük kaçağı 80 litre alkol, 300 kilogram çay, 80 bin adet makaron, 5 bin 150 paket sigara, 180 adet elektronik sigara, 749 kilogram tütün, 159 kilo nargile tütünü, 596 adet elektronik malzeme, 89 adet akıllı cep telefonu, 28 adet akıllı saat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 89 adet mermi ve 92 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

Gaziantep
