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Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış

Gaziosmapaşa'da duyma ve konuşma engelli şahsın telefonu çalındı. Polise şikayetçi olması üzerine saldırgan, engelli vatandaşı 'Telefonunu vereceğim' diye kandırarak boş araziye götürüp, üstüne benzin dökerek yaktı. Vatandaşların kurtardığı şahıs 22 gün yoğun bakımda kalırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış
Begüm Özkaynak

Olay, 5 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç'ın (38) telefonu Ö.A. (19) tarafından çalındı. Sanduvaç, telefonunun çalınması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ö.A., 9 Haziran'da Sanduvaç'ın metro durağında karşısına çıktı.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 1

Şikayeti geri çekmesi için tehdit ettikten sonra 'Telefonunu vereceğim gel' diyerek kandırdığı Sanduvaç'ı boş araziye götüren Ö.A., engelli vatandaşın üzerine benzin dökerek yaktıktan sonra hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yanan Sanduvaç'ı görünce kovalarla su döktü.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 2

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Ahmet Sanduvaç, yarı çıplak bir şekilde evine geldi. Şok olan aile, Sanduvaç'ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 3

Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da bir daha kullanamama ihtimali olduğu öğrenildi. Şüpheli ise, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 4

Öte yandan, Ahmet Sanduvaç'ın yandıktan sonra yarı çıplak halde evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin amcasının Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar da kemaraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 5

"BİR MEMUR, ‘Ö. BUNU YAPMAZ' DEDİ"

Telefonunu çalan şüpheli tarafından benzin dökülüp yakılan engelli vatandaşın babası Mehmet Nuri Sanduvaç, "Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. ‘Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 6

"AHMET'İN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ"

Şüphelinin oğlunun üzerine benzin döküp yaktığını söyleyen baba Sanduvaç, "Olaydan sonra metronun çıkışında Ahmet'i çeviriyor. ‘Beni neden şikayet ettin, şikayetini geri çek' diye zorbalıyor. Daha sonra kenara, kameraların görmediği bir köşeye alıyor. Ahmet'in üzerine benzin döküyor. Benzini nasıl, nereden tedarik etti, bu da muamma zaten. Etraftaki duyarlı insanlar, esnaflar üzerine kovalarla soğuk su dökmüşler. Yandıktan sonra biz tekrar tehdit almaya başladık. Amcası gelip kendi binamızın kapısının önünde oturan hanımlarımıza, kızlarımıza ağza alınmayacak kelimeler, mahrem dışı davranışlarda bulunmuş, insancıl olmayan davranış sergilemiş. Tehdit edip tükürmüş, ağır sözcükler kullanıp gitmiştir. Korku mu veriyorlar anlamadık" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa da kan donduran olay! Engelli vatandaşa dehşeti yaşattı: Üzerine benzin döküp yakmış 7

"22 GÜN YOĞUN BAKIM SÜRECİ GEÇİRDİ"

Oğlunun 22 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden baba Sanduvaç, "Babası, amcası ve kendisi var. Bu konu bir aileyi kapsıyor gibi geliyor. Baba oğul çeteleşmesi mi diyeyim, gruplaşması mı diyeyim bilemedim. Bunlar midye işi yapıyorlar. Yüzde 52 işitme engelliydi. Fiziki olarak baktığın zaman normalde çakı gibi bir çocuktu. Biraz büküldü, ayaklarında da kırılganlık var. 22 gün yoğun bakım süreci geçirdi" diye konuştu.

(İHA)

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Gaziosmanpaşa benzin engelli telefon
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