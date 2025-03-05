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  4. Gazze’de can kaybı 48 bini geçti

Gazze’de can kaybı 48 bini geçti

05.03.2025 18:23
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde 30 Filistinliye ait cansız bedenin enkaz altından çıkarılması ve 1 yaralının da hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 440’a yükseldiğini bildirdi.

Gazze’de can kaybı 48 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen enkazların altında kalan 30 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını, saldırılarda yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu.

CAN KAYBI 48 BİNİ GEÇTİ

7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 440’a yükseldiği kaydedildiği açıklamada 10 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 845’e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gazze
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