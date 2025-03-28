Gazze'de can kaybı 50 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 251'e, yaralı sayısının 114 bin 25’e yükseldiği ifade edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır