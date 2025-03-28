HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gazze'de can kaybı 50 bini aştı

Gazze'de can kaybı 50 bini aştı

28.03.2025 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 251'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 50 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 251'e, yaralı sayısının 114 bin 25’e yükseldiği ifade edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa barış istemiyorKremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa barış istemiyor
Adana'da düzenlenen operasyonda 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildiAdana'da düzenlenen operasyonda 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Filistin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.