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Gazze’de can kaybı 53 bin 272'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272’ye yükseldiği duyuruldu.

Gazze’de can kaybı 53 bin 272'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının 120 bin 673'e yükseldiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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