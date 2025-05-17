Gazze’de can kaybı 53 bin 272'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272’ye yükseldiği duyuruldu.
17.05.2025 16:25
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının 120 bin 673'e yükseldiği ifade edildi.
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