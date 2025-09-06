HABER

Gazze’de can kaybı 64 bin 368’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 64 bin 368’e, yaralı sayısı 162 bin 367’ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 68 sivilin hayatını kaybettiği 362 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 828 Filistinlinin öldürüldüğü, 50 bin 326 Filistinlinin de yaralandığını belirtildi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 368’e, yaralı sayısının 162 bin 367’ye yükseldiği ifade edildi.

GAZZE’DE 3 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, son 24 saatte 1’i çocuk 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 135’i çocuk olmak üzere 382’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 20’si çocuk toplam 104 ölüm kaydedildiğini aktardı.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 306'YA YÜKSELDİ

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğinin de vurgulandığı açıklamada, 24 saat içinde 23 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 143 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 385’e, yaralı sayısı ise 17 bin 577’i geride bıraktı" denildi.

