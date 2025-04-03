Gazze'de İsrail katliamı! Okulu vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nu vurdu. Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

"SAVAŞ UÇAKLARI 3 FÜZE İLE VURDU"

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile vurduğunu ifade etti.

BİN 163 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır