Gazze'de tablo kötüleşiyor! Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

Gazze'de tablo kötüleşiyor! Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 72 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e, yaralı sayısı 614'e yükseldi. Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 284 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 169'a, yaralı sayısı ise 170 bin 685'e yükseldi.

SAYI 300'E ULAŞTI

Ayrıca İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı ifade edildi. Teslim alınan cenazesi sayısı 300'e ulaştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Gazze
