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Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a giden 40 aktivist alıkonuldu

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.

Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a giden 40 aktivist alıkonuldu

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.

PASAPORTLARI ELİNDEN ALINDI

Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” ifadeleri kullanıldı.
fjb

AKTİVİSTLERİN ÜLKELERİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.

(DHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Mısır Gazze
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