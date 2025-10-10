HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gazze'deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI

Tüm dünyanın beklediği ateşkes anlaşması haberi geldi. İsrail ve Hamas arasında imzalanan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı. Türkiye'nin söz konusu süreçte aktif rol oynayacağı açıklandı.

Gazze'deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI
Devrim Karadağ

İsrail resmi yayın kurumu KAN, ateşkes anlaşmasının hem İsrail hem de Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirdi.

TÜM ASKERİ FAALİYETLER DURACAK

İsrail basını tarafından ayrıntıları yayımlanan anlaşmaya göre, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından çatışmalar sona erdi.. Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları da dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsıyor.

'SARI HAT' SINIRINA ÇEKİLECEKLER

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de ateşkes hemen uygulanacak, İsrail ordusu 24 saat içinde "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek.

Gazze deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI 1

TÜM ESİRLER SERBEST KALACAK

Bu sürecin ardından, Hamas’ın 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakması öngörülüyor.

İsrail tarafı, Gazze’de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kaynaklarına göre, bu tutuklular işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal koşullarında tutuluyor.

Gazze deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI 2

TÜRKİYE DETAYI

Belgeye göre, ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

Hamas’ın, elindeki ölü İsrailli askerlerin bilgilerini, Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin katılımıyla oluşturulacak ortak bir mekanizmaya devretmesi kararlaştırıldı.

Gazze deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI 3

600 YARDIM TIRI

İsrail hükümetinin onayından hemen sonra Gazze’ye tüm insani yardımların girişine ve yardımların serbestçe dağıtılmasına izin verilecek. Bu uygulama, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günde 600 yardım tırı standardına dayanacak.

TRUMP'IN PLANININ İLK AŞAMASI

Söz konusu "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump’ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.

Gazze deki ateşkes anlaşması! Dünyanın beklediği haber geldi, madde madde açıklandı... tüRKİYE DETAYI 4

Trump, yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde dört gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otelde doğum yaptı, bebeği terasta ölüme terk etti!Otelde doğum yaptı, bebeği terasta ölüme terk etti!
Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Şiddetli deprem sonrası Tsunami uyarısı da yapıldıFilipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Şiddetli deprem sonrası Tsunami uyarısı da yapıldı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.